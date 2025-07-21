Защита от мелких и кислых плодов: меры для сладких слив без червоточин

Защита от мелких и кислых плодов: меры для сладких слив без червоточин

Улучшить плодоношение сливы можно даже в разгар лета. С этими мерами вы получите крупные сладкие сливы без червоточин!

Для хорошего урожая сливы нормируйте завязи — удалите 30% мелких плодов, оставляя по 2-3 сливы на каждые 10 см ветки, это увеличит размер оставшихся плодов. Подкормите дерево калием и фосфором (2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата на 10 л воды) — это улучшит сахаристость.

Поливайте 1-2 раза в неделю (по 5–7 ведер на взрослое дерево), особенно в засуху, иначе плоды будут мелкими и кислыми. Замульчируйте приствольный круг компостом слоем 5–7 см — это сохранит влагу и защитит корни от перегрева. Опрыскайте крону раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды) для профилактики гнилей. Эти меры — защита от мелких и кислых плодов.

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