Раньше не замораживал кинзу. Зря — зимой это спасение для супов и мяса

Заморозка кинзы — дело тонкое. Вся хитрость в том, чтобы убрать лишнюю влагу, иначе получишь ледяную кашу вместо зелени.
Ингредиенты
Кинза свежая — по вкусу (сколько не жалко).
Как готовлю
Сначала я опускаю пучки кинзы в таз с холодной водой. Пару минут бултыхаю, чтобы песок ушел на дно, затем промываю под краном. Важно просушить зелень насухо.
Я заворачиваю каждый пучок в бумажное полотенце и несколько раз прижимаю, чтобы убрать всю влагу. После этого отрезаю листья от толстых стеблей и мелко рублю так, как привык для салата.
Фасую по 20–30 г в плоские пакеты, выдавливаю воздух и отправляю в морозилку. На следующий день высыпаю замерзшую крошку в один контейнер — она не слипается, и я просто беру ложкой сколько нужно.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Метод простой, но меня подкупила текстура — зелень не слипается в ледяной ком, а рассыпается, как свежая. В холодильнике теперь отдельная полка для контейнеров с кинзой. Совет: режьте ее крупно, так аромат держится дольше.