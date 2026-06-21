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21 июня 2026 в 10:38

Раньше не замораживал кинзу. Зря — зимой это спасение для супов и мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Заморозка кинзы — дело тонкое. Вся хитрость в том, чтобы убрать лишнюю влагу, иначе получишь ледяную кашу вместо зелени.

Ингредиенты

Кинза свежая — по вкусу (сколько не жалко).

Как готовлю

Сначала я опускаю пучки кинзы в таз с холодной водой. Пару минут бултыхаю, чтобы песок ушел на дно, затем промываю под краном. Важно просушить зелень насухо.

Я заворачиваю каждый пучок в бумажное полотенце и несколько раз прижимаю, чтобы убрать всю влагу. После этого отрезаю листья от толстых стеблей и мелко рублю так, как привык для салата.

Фасую по 20–30 г в плоские пакеты, выдавливаю воздух и отправляю в морозилку. На следующий день высыпаю замерзшую крошку в один контейнер — она не слипается, и я просто беру ложкой сколько нужно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Метод простой, но меня подкупила текстура — зелень не слипается в ледяной ком, а рассыпается, как свежая. В холодильнике теперь отдельная полка для контейнеров с кинзой. Совет: режьте ее крупно, так аромат держится дольше.

Проверено редакцией
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