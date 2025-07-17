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17 июля 2025 в 16:58

Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града

Эколог Рыбальченко посоветовал защищать урожай с помощью сеток из полипропилена

Специальные сетки из полипропилена позволят эффективно защитить урожай от внезапного града летом, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. Он предупредил, что особенно уязвимы в такую непогоду томаты, перцы, огурцы, виноград, а также ягодные кустарники.

Сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования, перечислил Рыбальченко.

Он отметил, что уберечь урожай от града также можно с помощью

спанбонда. Эксперт посоветовал накрывать грядки агроволокном плотностью от 50 г на квадратный метр. Вдобавок к этому спанбонд нужно закрепить камнями по краям или присыпать землей от ветра.

Садовод Марина Рыкалина ранее заявила, что в условиях сильных осадков важно принимать меры для предотвращения размывания почвы и гниения растений. Она посоветовала дачникам делать дренажные канавы, а также тенты и навесы.

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Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
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