Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града Эколог Рыбальченко посоветовал защищать урожай с помощью сеток из полипропилена

Специальные сетки из полипропилена позволят эффективно защитить урожай от внезапного града летом, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. Он предупредил, что особенно уязвимы в такую непогоду томаты, перцы, огурцы, виноград, а также ягодные кустарники.

Сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования, — перечислил Рыбальченко.

Он отметил, что уберечь урожай от града также можно с помощью

спанбонда. Эксперт посоветовал накрывать грядки агроволокном плотностью от 50 г на квадратный метр. Вдобавок к этому спанбонд нужно закрепить камнями по краям или присыпать землей от ветра.

Садовод Марина Рыкалина ранее заявила, что в условиях сильных осадков важно принимать меры для предотвращения размывания почвы и гниения растений. Она посоветовала дачникам делать дренажные канавы, а также тенты и навесы.