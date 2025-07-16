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16 июля 2025 в 15:11

Садоводам рассказали, как защитить урожай от затопления

Садовод Рыкалина посоветовала делать дренажные канавы на грядках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В условиях сильных осадков важно принимать меры для предотвращения размывания почвы и гниения растений, заявила садовод и блогер Марина Рыкалина. В беседе с Regions она посоветовала садоводам делать дренажные канавы, а также тенты и навесы.

Что нужно сделать? Взять железный прут и осторожно прокалывать землю в зоне корней, чтобы после дождя туда попадал воздух. Потому что вода вытесняет кислород, — объяснила эксперт.

Рыкалина также порекомендовала создавать дренажные канавы и использовать дренажные материалы, чтобы ускорить отвод лишней воды. В качестве временной защиты от дождя можно использовать тенты и укрытия для молодых растений, а также мульчировать почву, чтобы снизить риск гниения.

Кроме того, специалист посоветовала перед посадкой выбирать сорта, устойчивые к переувлажнению, а также следить за прогнозами погоды, чтобы своевременно принимать меры защиты.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в борьбе с вредителями на дачном участке поможет тщательная уборка. По его словам, на неприбранных грядках собирается большое количество слизней.

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