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24 июля 2025 в 16:46

Этот джем из смородины едят так, что за ушами трещит: забудьте все рецепты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Джем из смородины с розмарином и апельсином — это необычный десерт, где яркая кислинка ягод гармонирует с цитрусовой свежестью и пряными нотами розмарина. Забудьте все старые рецепты, это варенье едят так, что за ушами трещит.

Для приготовления возьмите: 1 кг черной смородины, 1 кг сахара, цедру двух апельсинов, две веточки свежего розмарина, 100 мл апельсинового сока. Ягоды переберите, промойте и обсушите. В кастрюле смешайте смородину с сахаром, оставьте на два часа для выделения сока. Добавьте тонко срезанную цедру, розмарин и апельсиновый сок. Доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Варите 20 минут, затем удалите розмарин и разлейте горячее варенье по стерильным банкам.

Это взрывной микс сладости и кислоты с долгим послевкусием, где сначала чувствуется насыщенный ягодный аромат, затем цитрусовая свежесть, а в финале — теплые хвойные нотки розмарина.

Ранее стало известно, как приготовить рубиновый джем из красной смородины за 15 минут.

смородина
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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