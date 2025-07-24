Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму

Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму

Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму

Ищете рецепт варенья из смородины на зиму? Предлагаем вам приготовить угощение из красных ягод. Все о приготовлении этого сладкого шедевра — в нашем материале.

Что понадобится: 1 кг красной смородины, 1,2–1,5 кг сахара, 1 стакан воды.

Итак, варенье из красной смородины готовится следующим образом: из сахара и воды сварить сироп. Потом залить ягоды горячей жидкостью и оставить на 4–6 часов.

Доводим варенье из смородины до кипения и варим около 5–10 минут. Снимаем обязательно пенку! Остужаем, снова нагреваем на огне и варим 5 минут. И все! Разливаем по банкам и закатываем. Зимой вы скажете самому себе спасибо!