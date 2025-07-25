Малина с густым сиропом без варки: понадобятся только ягоды и сахар

Малина с густым сиропом без варки: понадобятся только ягоды и сахар

Малина с сахаром без варки — лакомство с густым сиропом и целыми ягодами, в котором нежная сладость идеально балансирует с легкой природной кислинкой. Для приготовления этой вкуснятины понадобятся только ягоды и сахар.

Для приготовления возьмите 1 кг спелой малины и 1,5 кг сахара. Ягоды аккуратно переберите, удалите плодоножки, но не мойте — чтобы сохранить сок. Слоями укладывайте в стерильные банки: слой малины (2-3 см), затем слой сахара (1-2 см). Заполните банку на 3/4, встряхните для уплотнения, сверху насыпьте сахарный «пробковый» слой толщиной 2 см. Закройте капроновой крышкой и храните в холодильнике или погребе.

Через 3 дня сахар полностью растворится, превратившись в густой сироп, а ягоды останутся целыми и ароматными. Такой десерт идеален к чаю, творогу или оладьям — он сохраняет 90% полезных веществ свежей малины.

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