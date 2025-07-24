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24 июля 2025 в 11:03

Достаю тесто из морозилки, через 10 минут уже едим! Рулетики с сыром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёные рулетики с сыром и ветчиной — вкусно, сытно и красиво! Эти рулетики — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они хороши и к праздничному столу, и для пикника, и просто как вкусный перекус. Аппетитные, с хрустящей корочкой и сочной начинкой, они покорят вас с первого укуса. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания!

Начните с подготовки начинки. Нарежьте ветчину и сыр тонкими ломтиками, цукини и перец — соломкой. Чеснок измельчите и смешайте с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем — это будет ароматная заправка. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 мм и слегка присыпьте мукой.

Равномерно распределите по тесту ветчину, сыр и овощи, полейте чесночной заправкой. Аккуратно сверните рулет, начиная с длинной стороны. Разрежьте его на порционные кусочки толщиной 2–3 см и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте рулетики взбитым яйцом для золотистой корочки.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми или холодными — они одинаково хороши! Эти рулетики можно приготовить заранее — они прекрасно хранятся и не теряют вкус. Попробуйте — и это блюдо станет вашим любимым!

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кулинария
рулеты
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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