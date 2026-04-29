29 апреля 2026 в 15:06

Никакой возни с тестом: готовлю катламу на пару — сочный мясной рулет с азиатскими нотками

Фото: D-NEWS.ru
Манты — это вкусно, но возиться с каждым штучным изделием — долго. Катлама — тот же принцип, но проще. Раскатал один большой пласт, распределил начинку, свернул рулет. Нарезать можно уже готовым. И вкус тот же, а хлопот меньше.

Что понадобится

500 г муки, 200 мл воды, 1 ст. л. уксуса (9%), 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли. 600 г баранины, 4 луковицы, перец, укроп, катык или сметана для подачи.

Как я готовлю

Муку просеиваю с солью. Воду, уксус и 1 ст. л. масла смешиваю, вливаю в муку. Вымешиваю тесто 15-20 минут, отбивая о стол. Заворачиваю в пленку, отдых 30 минут.

Баранину пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. Лук режу мелкими кубиками. Смешиваю мясо с луком, солю, перчу. Если суховато — добавляю 2 ст. л. холодной воды.

Тесто раскатываю максимально тонко, смазываю оставшимся маслом. Распределяю начинку, отступая 2 см от краев. Подворачиваю края, сворачиваю плотный рулет. Скрепляю шов и концы.

Смазываю решетку мантоварки маслом, укладываю рулет «улиткой», смазываю сверху. Готовлю на пару 50 минут.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
