08 ноября 2025 в 09:25

Забыть о тусклых приборах: блестящий секрет с использованием кухонной фольги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже самые качественные столовые приборы теряют блеск и начинают темнеть от частого использования. Чтобы вернуть им прежнее великолепие, вовсе не обязательно покупать дорогие химикаты. Есть простое народное средство, которое доступно каждой хозяйке и работает идеально.

Помочь восстановить идеальный внешний вид столового серебра и нержавеющей стали может обыкновенная алюминиевая фольга. Ее надо расстелить на дне глубокой тарелки или кастрюли, добавить соль и соду, залить кипятком и положить туда предметы, нуждающиеся в обработке.

Уже буквально через пять минут посуда станет светлой и сверкающей. Никаких дорогих покупных средств и физической силы — простая домашняя магия вернет вашей любимой сервировке первозданный шик и очарование.

Ранее сообщалось, что домашние животные нередко оставляют на тюле неприятные затяжки, которые сразу бросаются в глаза. Многие готовы выбросить испорченную занавеску, но есть простой способ ее восстановить.

