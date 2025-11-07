Хотите идеальный пол? Мойте горячей водой — открою секреты профессионалов!

Казалось бы, какая разница, какой водой мыть полы? А вот и нет! Эксперты уверены: правильный выбор температуры решает многое. Горячее гораздо лучше холодного.

Дело в том, что холодная вода хуже растворяет грязь и жир, да еще дольше сохнет. От этого страдает ламинат, паркет и даже керамическая плитка — покрывается трещинами и теряет красивый вид.

А горячая вода отлично снимает загрязнения и быстрее испаряется, сохраняя материал целым и красивым. Плюс ко всему, современные моющие средства лучше работают именно в тепле. Так что смело кипятите воду — ваш пол скажет спасибо!

