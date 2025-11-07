Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:17

Хотите идеальный пол? Мойте горячей водой — открою секреты профессионалов!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казалось бы, какая разница, какой водой мыть полы? А вот и нет! Эксперты уверены: правильный выбор температуры решает многое. Горячее гораздо лучше холодного.

Дело в том, что холодная вода хуже растворяет грязь и жир, да еще дольше сохнет. От этого страдает ламинат, паркет и даже керамическая плитка — покрывается трещинами и теряет красивый вид.

А горячая вода отлично снимает загрязнения и быстрее испаряется, сохраняя материал целым и красивым. Плюс ко всему, современные моющие средства лучше работают именно в тепле. Так что смело кипятите воду — ваш пол скажет спасибо!

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть её водой.

Читайте также
Рецепт-пятиминутка: жареные треугольники из лаваша по-грузински за 10 минут — начинка покорила всех
Общество
Рецепт-пятиминутка: жареные треугольники из лаваша по-грузински за 10 минут — начинка покорила всех
Ленивый завтрак. Нужны сосиски и готовое тесто. Розочки-улитки в слоеном тесте — очень вкусно и просто
Общество
Ленивый завтрак. Нужны сосиски и готовое тесто. Розочки-улитки в слоеном тесте — очень вкусно и просто
Японцы знают толк в салатах: крабовые палочки, хрустящее панко и икра — это новый уровень вкуса
Общество
Японцы знают толк в салатах: крабовые палочки, хрустящее панко и икра — это новый уровень вкуса
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
Европа
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
Семья и жизнь
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
полы
уборка
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.