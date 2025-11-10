Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:24

Забыли о скрипучем поле? Простое решение займет считаные минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Устали слышать противный звук каждый раз, поднимаясь с кровати? Скрипучий пол доставляет немало хлопот, особенно ночью, когда хочется тихо прошмыгнуть мимо спящих близких. Но есть простое средство, позволяющее забыть о неприятных звуках навсегда!

Все дело в одном маленьком саморезе, который устранит источник неприятного звука буквально за пару минут. Прежде всего важно точно выявить место скрипа — чаще всего это расшатанная половица, скользящая по лагам. Затем нужно аккуратно сделать небольшое направляющее отверстие и подобрать подходящий саморез нужной длины.

Закрепив доску одним простым движением, вы получите ровный пол, лишенный досаждающего скрипа. Способ действительно прост и эффективен, главное — соблюдать осторожность и аккуратность при работе инструментом.

Ранее сообщалось, что раскисшее мыло в мыльнице — досадная бытовая проблема, превращающая утренние ритуалы в испытание. Влажный брусок не только неудобен в использовании, но и расходуется намного быстрее.

Марина Макарова
М. Макарова
