Забыли про морковь по-корейски: этот рецепт редиса заставил влюбиться в овощи заново

Пять минут на сковороде — и лук со специями превращается в ароматную заправку. Редис быстро отдает сок и впитывает маринад, становясь идеальной острой закуской.

Что понадобится

Редис — 500 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная), чеснок — 3 зубчика, кинза — 1 пучок, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., уксусная эссенция — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец чили молотый — 0,5 ч. л., черный перец — по вкусу

Как готовлю

Тщательно мою редис, обрезаю хвостики и ботву. Нарезаю корнеплоды очень тонкими кругляшами — если редис крупный, режу половинками или четвертинками. Перекладываю нарезку в глубокую миску, посыпаю солью, перемешиваю и оставляю на 15 минут, чтобы ушла лишняя горечь и выделился сок.

Тем временем шинкую лук тонкими перьями, а чеснок раздавливаю ножом и мелко рублю. Кинзу мою, обсушиваю и тоже мелко нарезаю. На сковороде разогреваю масло, обжариваю лук на умеренном огне до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Добавляю к луку паприку, кориандр, чили и свежемолотый черный перец, быстро перемешиваю и снимаю сковороду с плиты.

С редиса сливаю выделившийся сок, слегка отжимая его рукой. В миску с редисом добавляю соевый соус, уксусную эссенцию и сахар, тщательно перемешиваю.

Закладываю обжаренный лук со специями, рубленую зелень и чеснок. Все еще раз перемешиваю, накрываю миску пленкой и убираю в холодильник минимум на 2 часа.