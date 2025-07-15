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15 июля 2025 в 14:35

Забыла про щи и борщи! Это самый вкусный суп, который просят каждый день!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с курицей и плавленым сыром — кремовая нежность за 30 минут! Этот суп — настоящее спасение для тех, кто устал от обычных бульонов. Нежная курица, ароматные овощи и сливочный сыр создают потрясающий вкус, который напоминает изысканный крем-суп из ресторана, но готовится на обычной кухне без лишних хлопот.

Обжарьте 300 г куриного филе кубиками до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 1 морковь соломкой и 2 картофелины кубиками. Пассеруйте 5 минут. Влейте 1,5 л воды или бульона, варите 15 минут до мягкости картофеля.

Добавьте 2 плавленых сырка (200 г), нарезанных кубиками. Помешивайте, пока сыр полностью не растворится. Приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Подавайте с зеленью и гренками.

Совет: для пикантности добавьте в конце щепотку мускатного ореха. Идеально сочетается с хрустящими тостами или чесночными гренками. Этот суп хорош и на следующий день — становится еще насыщеннее.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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