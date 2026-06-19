Забыла про грязную воду и волосы на тряпке: метод уборки, который удивил меня

Забыла про грязную воду и волосы на тряпке: метод уборки, который удивил меня

Мытье полов редко входит в список любимых домашних дел. Но есть простой способ сделать уборку быстрее и чище, при этом не тратить время на постоянное полоскание тряпки и замену воды.

Секрет метода в том, чтобы заранее подготовить 8–10 чистых насадок для швабры или обычных тряпок. Во время уборки не нужно отмывать одну и ту же насадку снова и снова. Как только она загрязнилась, ее просто меняют на новую, а использованную откладывают в отдельный таз.

Так грязь не переносится из комнаты в комнату, вода дольше остается чистой, а волосы и пыль не приходится постоянно снимать руками. После завершения уборки все тряпки можно постирать сразу — вручную или в машинке. Такой способ подходит даже тем, кто предпочитает мыть полы без швабры.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что уборка стала занимать гораздо меньше времени. Дополнительно советую использовать тряпки из микрофибры: они лучше собирают пыль и легко отстирываются даже после самой большой уборки.

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