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13 июля 2025 в 16:00

Забыла поливать — а она еще пышнее зацвела! Секрет моего красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бегония — яркий акцент для любого цветника! Этот удивительный цветок преображает сад с первых дней лета и до самых заморозков. Бегония — идеальный вариант для тех, кто хочет получить пышное цветение без лишних хлопот. Её компактные кустики, усыпанные многочисленными цветками, создают эффектные пятна в любом уголке сада.

Главное преимущество бегонии — её потрясающая адаптивность. Она одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, довольствуясь минимальным уходом. Достаточно умеренного полива и occasional подкормок, чтобы растение радовало вас непрерывным цветением.

Особенно хороша бегония в контейнерах и подвесных кашпо — её каскадные формы великолепно смотрятся на верандах и балконах. А в цветниках она создаёт выразительные сочетания с серебристой цинерарией, нежной лобелией или строгими злаками.

Этот цветок — настоящая палочка-выручалочка для занятых садоводов. Даже при минимальном внимании бегония отвечает щедрым цветением, превращая любой уголок сада в праздник красок. Попробуйте — и этот однолетник станет вашим любимцем!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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