Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 17:00

Забыла о чебуреках и беляшах: капустники на сковороде — сытные, хрустящие и без возни с тестом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, яйца и муку — и вместо возни с чебуреками и беляшами жарю на сковороде сытные хрустящие капустники, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Получается обалденная вкуснятина: румяная хрустящая корочка снаружи, а внутри — сочная капустная начинка с яйцом и зеленью, которая тает во рту и оставляет приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки, пучок укропа, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче.

Добавьте яйца, сметану, муку, мелко рубленный укроп и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета, по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими со сметаной или как самостоятельное блюдо — эти капустники сытные, ароматные и готовятся без лишних хлопот.

Проверено редакцией
рецепты
капуста
драники
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ростелеком» не исключил «белые списки» на домашнем интернете
Посол раскрыл число оставшихся в Иране российских туристов
Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Раскрыто местонахождение лидера Ирана
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.