Забыла о чебуреках и беляшах: капустники на сковороде — сытные, хрустящие и без возни с тестом

Беру капусту, яйца и муку — и вместо возни с чебуреками и беляшами жарю на сковороде сытные хрустящие капустники, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Получается обалденная вкуснятина: румяная хрустящая корочка снаружи, а внутри — сочная капустная начинка с яйцом и зеленью, которая тает во рту и оставляет приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки, пучок укропа, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче.

Добавьте яйца, сметану, муку, мелко рубленный укроп и перец, тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета, по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими со сметаной или как самостоятельное блюдо — эти капустники сытные, ароматные и готовятся без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.