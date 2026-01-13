Атака США на Венесуэлу
Забудьте про сырники! Рулет «Зебра» с творогом и какао — влажный, красивый и сводит с ума шоколадно-ванильным вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет — настоящая магия на вашей кухне, где простое сочетание творога, какао и ванили превращается в эффектный и невероятно вкусный десерт. Его главный секрет — в чередующихся полосках светлого и шоколадного теста, которые при скручивании создают тот самый узнаваемый «зебровый» рисунок. А начинка из нежного творога делает рулет идеально влажным и бархатистым. Это блюдо не только сводит с ума вкусом, но и неизменно вызывает восторг своим ярким видом, доказывая, что красивая выпечка может быть удивительно простой в исполнении.

Для теста взбейте 4 яйца с 150 г сахара до пышности. Аккуратно вмешайте 150 г просеянной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Разделите массу пополам. В одну часть добавьте 1,5 ст. л. какао, в другую — ванильный экстракт. Для начинки смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара и 1 ст. л. крахмала. На противень с пергаментом выкладывайте тесто поочередно: в центр по 1–2 ст. л. светлой и темной массы, чтобы они расходились кругами. Аккуратно разровняйте и выпекайте 10–12 минут при 180 °C. Горячий корж накройте влажным полотенцем, переверните, снимите бумагу. Равномерно распределите творожную начинку и, помогая полотенцем, плотно сверните в рулет. Дайте полностью остыть.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
рулеты
кулинария
десерты
