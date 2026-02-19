Забудьте о сложных салатах. «Чистое здоровье»: трем яблоко и еще пару ингредиентов — полезно, ярко, вкусно

Этот салат — как глоток свежего воздуха. Ярко-оранжевая морковь дарит сладость и каротин, сочное яблоко добавляет хруста и легкую кислинку, а изюм, словно карамельные искорки, взрывается сладостью. Лимонный сок и масло лишь подчеркивают эту природную гармонию, создавая блюдо, которое не просто едят, от него заряжаются энергией и хорошим настроением.

1 крупную морковь очищаю и натираю на крупной терке или терке для корейской моркови. 1-2 яблока (лучше кисло-сладких сортов) очищаю от кожуры и сердцевины, натираю на той же терке или нарезаю очень тонкой соломкой. Сразу же сбрызгиваю яблоко 1 ст. л. лимонного сока и перемешиваю, чтобы не потемнело. 1 ст. л. изюма промываю горячей водой и обсушиваю. В миске соединяю морковь, яблоко и изюм. Заправляю 1 ст. л. рафинированного оливкового (или любого растительного) масла. При желании можно добавить щепотку соли — она подчеркнет сладость. Аккуратно перемешиваю. Даю салату постоять 5–10 минут, чтобы ингредиенты немного «подружились» и пустили сок.

