Забудьте о сливках: этот суп с беконом и кукурузой вкуснее чаудера

Я обожаю чаудер, но возиться с молоком и мукой лень. Этот суп — тот же вкус, только проще и без лишних заморочек.

Ингредиенты

Картофель — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сельдерей черешковый — 2 стебля, бекон или ветчина — 150 г, кукуруза консервированная — 1 банка (340 г), бульон куриный или овощной — 1,5 л, масло сливочное — 30 г, укроп и петрушка — по пучку, соль и перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала рублю лук, чеснок и сельдерей — сельдерей режу тонкими ломтиками, чтобы он не хрустел. В кастрюле топлю сливочное масло, пассерую все овощи минут пять, пока лук не станет прозрачным. Тем временем режу бекон мелкими кубиками, кидаю туда же и жарю еще 3–4 минуты, помешивая.

Засыпаю картошку кубиками, заливаю бульоном и варю 15–20 минут до мягкости. Самое приятное — добавляю кукурузу, прогреваю пару минут, перчу и солю по вкусу. Подаю с горой свежей зелени — укропом и петрушкой — и хрустящим белым хлебом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько простой процесс: нарезал, закинул в бульон — и через полчаса готов ужин. Кукуруза добавила сладость, а бекон — сытость, никакой химии. Единственный минус — на второй день суп густеет, но я разбавляю его кипятком, и он снова как свежий.