30 января 2026 в 05:20

Забудьте про скучные котлеты! Готовлю тефтели в картофельных гнездах под сыром. Сытно, красиво и очень вкусно

Картофельное пюре и тефтели — классика домашней кухни. Но стоит лишь изменить форму подачи, как обычный ужин превращается в маленький праздник. Эти аккуратные «гнезда» с золотистой сырной корочкой выглядят так, что их не стыдно подать гостям.

Картофель (4–5 шт.) очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде. Сливаю воду, разминаю в пюре. Добавляю в горячее пюре кусочек сливочного масла, 1 яйцо, 50 г тертого сыра и 2 ст. л. муки. Тщательно перемешиваю до однородной пластичной массы.

Для фарша мелко нарезаю одну луковицу, обжариваю ее до золотистого цвета и остужаю. В миске смешиваю 300 г мясного фарша (свино-говяжий), обжаренный лук, 2 ст. л. отварного риса, мелко нарезанную петрушку, соль, любимые специи и 1 яйцо. Вымешиваю фарш до клейкости.

Формочки для маффинов или небольшие керамические горшочки смазываю растительным маслом. Руки смачиваю в холодной воде. Беру порцию картофельного пюре и аккуратно распределяю его по стенкам и дну формочки, формируя «чашечку» с бортиками.

В каждую картофельную «чашечку» кладу по 1 ст. л. мясного фарша, слегка утрамбовывая. Сверху щедро посыпаю оставшимся тертым сыром (50 г).

Ставлю формочки на противень и отправляю в разогретую до 190 °C духовку на 35–40 минут. Блюдо готово, когда сыр расплавится и зарумянится, а фарш внутри пропечется. Даю немного остыть в формах, затем аккуратно поддеваю ножом и выкладываю на тарелки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

