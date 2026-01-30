Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой

Эксперт по бытовой гигиене Антонина Синьковская посоветовала применять средства с хлором при уборке в помещениях в зимний период. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в холодный сезон на квартиру ложится повышенная нагрузка из-за грязи, влаги и недостаточного проветривания.

В зимний период нагрузка на домашнее пространство заметно увеличивается: в квартиру попадает больше влаги и уличной грязи, окна реже открываются, а теплый воздух от батарей способствует оседанию пыли. В таких условиях особенно важно регулярно поддерживать чистоту. В первую очередь надо держать под контролем контактные зоны: прихожую, кухню и туалет с ванной. Зимой неприятные запахи в санузле чаще связаны с активностью микробов, а не только с налетом. В зимний период особенно важны средства на основе активного хлора, они помогают справляться с микробами как с источником запаха, — пояснила Синьковская.

Она добавила, что порядок влияет не только на гигиену, но и на самочувствие. По словам эксперта, чистое и организованное пространство снижает уровень фоновой усталости и помогает быстрее переключиться в режим отдыха, что особенно важно в период короткого светового дня.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что смешивание чистящих средств может привести к интенсивной химической реакции с выделением токсичного газа, способного вызвать тяжелый отек легких и угрозу для жизни. По его словам, особенно опасно сочетание средств на основе гипохлорита натрия с кислотными продуктами или аммиаком.