Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали РИАН: в СИЗО помещен фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Объявленный ранее в международный розыск фигурант уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево задержан, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он уже содержится в одном из московских следственных изоляторов.

Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте, — сказал собеседник агентства.

Точные обстоятельства его поимки, включая место задержания и возможную процедуру экстрадиции в Россию, на данный момент не раскрываются. Расследование уголовного дела, связанного с хищением средств у военнослужащих — участников специальной военной операции, продолжается.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в преступном сообществе, которое занималось систематическим похищением денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, состояло не менее чем из 40 человек. 38 арестованы, еще двое объявлены в розыск, подчеркнул Бастрыкин.

До этого стало известно, что несколько женщин, в том числе работница полиции воздушной гавани, задержаны в рамках расследования дела о хищении денег у участников СВО. По этому делу уже были арестованы более 30 человек, включая предполагаемого организатора.