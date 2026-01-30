Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 05:43

Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали

РИАН: в СИЗО помещен фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Объявленный ранее в международный розыск фигурант уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево задержан, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он уже содержится в одном из московских следственных изоляторов.

Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте, сказал собеседник агентства.

Точные обстоятельства его поимки, включая место задержания и возможную процедуру экстрадиции в Россию, на данный момент не раскрываются. Расследование уголовного дела, связанного с хищением средств у военнослужащих — участников специальной военной операции, продолжается.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в преступном сообществе, которое занималось систематическим похищением денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, состояло не менее чем из 40 человек. 38 арестованы, еще двое объявлены в розыск, подчеркнул Бастрыкин.

До этого стало известно, что несколько женщин, в том числе работница полиции воздушной гавани, задержаны в рамках расследования дела о хищении денег у участников СВО. По этому делу уже были арестованы более 30 человек, включая предполагаемого организатора.

Шереметьево
хищения
ОПГ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.