Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:00

Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите

Диетолог Мизинова: кислые овощи могут быть опасны при панкреатите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление кислых овощей может представлять опасность для людей с панкреатитом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, ограничить потребление таких плодов также следует пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Овощи бывают разные. Жареные противопоказаны при заболеваниях желудка в острой стадии. Если мы говорим об отварных или приготовленных на пару, то здесь важно учитывать, какие это плоды. Если они имеют высокую кислинку или большое количество клетчатки, то также следует проявлять осторожность при их приеме пациентами с заболеваниями кишечника, желудка или гепатобилиарной системы, а также при панкреатите. Если же это овощи с более равномерной структурой, то после варки они не представляют вреда для людей с любыми проблемами ЖКТ, и ограничений в их употреблении быть не должно, — предупредила Мизинова.

Она подчеркнула, что если рассматривать овощи не с точки зрения способов их приготовления, а с позиции их структуры, свойств и питательной ценности, то пациентам с почечными заболеваниями следует ограничить употребление некоторых плодов. По словам диетолога, у таких людей, особенно находящихся на диализе, есть определенные запреты на ряд микроэлементов.

Также следует учитывать индивидуальную непереносимость и аллергии: есть овощи, на которые часто возникают аллергические реакции. Пациенты с некоторыми заболеваниями обмена веществ четко знают, какие плоды им противопоказаны, и имеют стоп-лист тех продуктов, которые им запрещены, — заключила Мизинова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что зимой корнеплоды и бекон особенно полезны благодаря своим уникальным свойствам. По ее словам, при низких температурах источником ценных веществ могут стать представители семейства лососевых.

диетологи
овощи
питание
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.