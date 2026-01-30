Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите Диетолог Мизинова: кислые овощи могут быть опасны при панкреатите

Употребление кислых овощей может представлять опасность для людей с панкреатитом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, ограничить потребление таких плодов также следует пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Овощи бывают разные. Жареные противопоказаны при заболеваниях желудка в острой стадии. Если мы говорим об отварных или приготовленных на пару, то здесь важно учитывать, какие это плоды. Если они имеют высокую кислинку или большое количество клетчатки, то также следует проявлять осторожность при их приеме пациентами с заболеваниями кишечника, желудка или гепатобилиарной системы, а также при панкреатите. Если же это овощи с более равномерной структурой, то после варки они не представляют вреда для людей с любыми проблемами ЖКТ, и ограничений в их употреблении быть не должно, — предупредила Мизинова.

Она подчеркнула, что если рассматривать овощи не с точки зрения способов их приготовления, а с позиции их структуры, свойств и питательной ценности, то пациентам с почечными заболеваниями следует ограничить употребление некоторых плодов. По словам диетолога, у таких людей, особенно находящихся на диализе, есть определенные запреты на ряд микроэлементов.

Также следует учитывать индивидуальную непереносимость и аллергии: есть овощи, на которые часто возникают аллергические реакции. Пациенты с некоторыми заболеваниями обмена веществ четко знают, какие плоды им противопоказаны, и имеют стоп-лист тех продуктов, которые им запрещены, — заключила Мизинова.

