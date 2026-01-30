Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 05:21

Украину уличили в сокращении списка «непризывных» категорий

Мирошник: в числе непризывных категорий на Украине скоро останутся лишь политики

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина будет последовательно сокращать категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его мнению, в конечном итоге бронь останется только у узкого круга лиц, приближенных к власти, — все остальные будут вынуждены отправляться на фронт.

Комментируя ситуацию с мобилизацией, дипломат отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет иного выхода для пополнения армии, кроме как ужесточать правила призыва, поскольку западные партнеры предоставляют лишь финансирование и вооружение. Мирошник указал, что процесс уже начался с обсуждения привлечения иностранцев с видом на жительство, а в дальнейшем круг «неприкасаемых» будет сужаться.

Круг тех, кто пользуется бронью, сократится до депутатов, власть предержащих и отдельной категории под названием «друзья Зеленского». А все остальные будут обязаны идти на фронт и умирать за интересы, которые проповедуют западники через ретранслятор в виде Зеленского и коррумпированной власти во главе Украины, — констатировал дипломат.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на Украине стали применять дроны для обнаружения мужчин в городах и селах. К уже «пойманным» мужчинам они применяют силу, даже если гражданин не сопротивляется.

