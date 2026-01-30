Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях Юрист Мухин: пациенты интерната в Прокопьевске жалуются на питание и побои

В психоневрологическом интернате Прокопьевска, печально известном после гибели девяти пациентов в январе, продолжают фиксировать новые нарушения, рассказал ТАСС юрист и правозащитник Алексей Мухин. По его словам, люди там подвергаются жестокому обращению и фактически незаконному лишению свободы.

Они постоянно пишут мне, практически каждый месяц, что их плохо кормят. Там куда больше нарушений, их не выпускают за пределы интерната, — заявил Мухин.

Люди сообщают о систематических побоях, принудительном труде, скудном питании и полной изоляции от внешнего мира, пояснил юрист. По информации Мухина, персонал не только избивает пациентов, но и привязывает их к кроватям, а также лишает возможности звонить родным. Особую тревогу правозащитника вызывает совместное содержание разнополых пациентов в тесных помещениях, что противоречит нормам. Жалобы поступают как от мужчин, так и от женщин.

29 января стало известно, что причиной смерти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», стал грипп А. Следственный комитет по Кемеровской области сообщил, что это стало возможным из-за нарушения санитарных правил.