Забудьте о пюре с котлетой! Готовлю литовские цеппелины с мясной подушкой и сметанным соусом. Сытно и вкусно

Это блюдо — настоящий символ литовской кухни, сытное и основательное, способное заменить собой и гарнир, и мясное блюдо разом. Гигантские картофельные клецки, напоминающие дирижабли (отсюда и название), скрывают внутри сочную мясную начинку, а подаются они под обильным покровом сметанного соуса с хрустящими шкварками. Это гастрономическое путешествие в Прибалтику, которое насытит и удивит своей необычной формой и гармонией вкусов.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 1 кг сырого картофеля, 2–3 отварные картофелины, 1 яйцо, 1 ст. л. крахмала, соль; для начинки: 400 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, соль, перец; для соуса: 200 г сметаны, 100 г шкварок, 1 луковица. Сырой картофель натрите на мелкой терке, отожмите через марлю до почти сухого состояния. Отварной картофель разомните в пюре. Соедините оба вида картофеля, добавьте яйцо, крахмал и соль, замесите тесто. Для начинки обжарьте фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Мокрыми руками сформируйте из картофельного теста лепешку, в центр положите ложку начинки и аккуратно заверните, придав форму крупного овала. Аккуратно опускайте цеппелины в кипящую подсоленную воду и варите на медленном огне около 30–40 минут. Для соуса обжарьте лук до золотистого цвета, смешайте со сметаной и шкварками. Подавайте цеппелины горячими, обильно полив соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

