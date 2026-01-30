Забудьте про покупное мороженое! Готовлю из хурмы и растительного молока. Натуральная сладость и бархатная текстура

Иногда самые лучшие вещи — самые простые. Это мороженое доказывает, что для волшебства достаточно двух ингредиентов: спелой, медовой хурмы, которая дает и сладость, и кремовую текстуру, и растительного молока для идеальной консистенции. Никакого сахара, никаких хитростей.

Беру 2 очень спелые, мягкие хурмы сорта «Королек» или любую другую, но обязательно сладкую и не вяжущую. Плоды тщательно мою, срезаю плодоножки. Очищаю от кожуры (она может дать небольшую горчинку, но если хурма очень спелая, можно оставить).

Мякоть хурмы нарезаю крупными кусками и отправляю в чашу блендера. Добавляю 150 мл любого растительного молока на выбор: миндальное, овсяное, кокосовое или соевое. Кокосовое придаст тропическую нотку, овсяное — нейтральную сладость.

Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной массы, напоминающей густой йогурт или крем. Если хурма была не очень сладкой, можно добавить 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура, но обычно это не требуется.

Пробую. При желании можно добавить щепотку ванилина, корицы или какао-порошка для другого оттенка вкуса.

Переливаю массу в удобный контейнер с крышкой или в силиконовую форму для мороженого. Убираю в морозильную камеру на 3-4 часа. Каждые 40-60 минут в первые 2 часа желательно доставать контейнер и вилкой или венчиком перемешивать массу, чтобы разбить кристаллы льда. Это сделает текстуру более кремовой.

Когда мороженое полностью застынет, даю ему постоять при комнатной температуре 5-7 минут перед подачей, чтобы оно немного смягчилось. Раскладываю и украшаю орехами, семечками, мятой или кусочками фруктов.

