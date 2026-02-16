Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:52

Забудьте про курицу! Готовлю наггетсы из рыбы. В панировке с паприкой — полезно, быстро и безумно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Если кто-то в семье не любит рыбу, этот рецепт способен переубеждать. В форме наггетса, с хрустящей корочкой и знакомым форматом, даже самый принципиальный скептик съест ее, не заметив подвоха, и попросит добавки.

Беру 500 граммов филе красной рыбы (лосося, форели), очищаю от кожи и костей, нарезаю на аккуратные кубики размером примерно 2×2 см. В миске смешиваю рыбу с 1,5 чайными ложками паприки, половиной чайной ложки сушеного базилика, 2 столовыми ложками оливкового масла и солью по вкусу. Осторожно перемешиваю, чтобы не поломать кусочки. Даю немного промариноваться (5-10 минут). 50 граммов сухарей панко высыпаю на тарелку. Каждый кусочек рыбы обваливаю в сухарях со всех сторон, слегка прижимая, чтобы панировка хорошо прилипла. Выкладываю наггетсы на решетку аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Готовлю в аэрогриле при 190°C 8-10 минут до румяной, хрустящей корочки. Если нет аэрогриля, можно в духовке с конвекцией на среднем уровне. Параллельно готовлю брокколи: 200 граммов соцветий сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю солью и паприкой, запекаю в аэрогриле при 190°C 6-8 минут до мягкости. Для соуса смешиваю в баночке или миске столовую ложку оливкового масла, сок половины лимона, 2 чайные ложки жидкого меда, щепотку соли и мелко рубленную петрушку. Взбалтываю до легкого загустения. Подаю рыбные наггетсы и брокколи горячими, сдобрив лимонно-медовым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

