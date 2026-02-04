Зимняя Олимпиада — 2026
Детская радость для взрослых: рыбные наггетсы из лосося. Панко и специи, запеченные в аэрогриле. Хрустят и тают во рту!

Красная рыба в этом рецепте совершает дерзкий побег из привычной роли стейка или слайсов. Нарезанная на соблазнительные кубики и облаченная в золотистые доспехи из сухарей панко, она превращается в веселую, хрустящую закуску, которую хочется брать руками и макать в соус, забыв про столовые приборы и солидность.

Беру 500 граммов филе красной рыбы (лосося, форели), очищаю от кожи и костей, нарезаю на аккуратные кубики размером примерно 2×2 см. В миске смешиваю рыбу с 1,5 чайными ложками паприки, половиной чайной ложки сушеного базилика, 2 столовыми ложками оливкового масла и солью по вкусу. Осторожно перемешиваю, чтобы не поломать кусочки. Даю немного промариноваться (5-10 минут). 50 граммов сухарей панко высыпаю на тарелку. Каждый кусочек рыбы обваливаю в сухарях со всех сторон, слегка прижимая, чтобы панировка хорошо прилипла. Выкладываю наггетсы на решетку аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Готовлю в аэрогриле при 190°C 8-10 минут до румяной, хрустящей корочки. Если нет аэрогриля, можно в духовке с конвекцией на среднем уровне. Параллельно готовлю брокколи: 200 граммов соцветий сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю солью и паприкой, запекаю в аэрогриле при 190°C 6-8 минут до мягкости. Для соуса смешиваю в баночке или миске столовую ложку оливкового масла, сок половины лимона, 2 чайные ложки жидкого меда, щепотку соли и мелко рубленную петрушку. Взбалтываю до легкого загустения. Подаю рыбные наггетсы и брокколи горячими, сдобрив лимонно-медовым соусом. Идеально с отварным рисом или киноа.

