Забудьте о жареном омлете: этот рецепт изменит ваше утро навсегда

Омлет-суфле в духовке — это нежное и воздушное блюдо, которое кардинально отличается от традиционного жареного омлета. Его легкая текстура достигается за счет отдельного взбивания белков и желтков, что создает эффект воздушного суфле. Это блюдо станет идеальным завтраком для тех, кто ценит нежность и легкость в еде.

Для приготовления потребуется 4 яйца, 50 мл молока, 20 г сливочного масла, соль и специи по вкусу. Желтки отделяют от белков и взбивают с молоком и солью до однородности. Белки взбивают отдельно в крутую пену. Осторожно соединяют обе массы, перемешивая снизу вверх. Форму для запекания смазывают маслом, выливают смесь и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

Ключевой секрет — не открывать духовку первые 10 минут, чтобы омлет не осел. Готовое блюдо получается высоким, воздушным и нежным, с золотистой корочкой сверху. Подают омлет-суфле сразу после приготовления, пока он не потерял свою пышность. Это блюдо хорошо сочетается со свежими овощами, зеленью или нежным сырным соусом.

