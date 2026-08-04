Забудьте о рассаде: эти цветы, посеянные в августе в землю, зацветут весной и сэкономят вам год

Забудьте о рассаде: эти цветы, посеянные в августе в землю, зацветут весной и сэкономят вам год

С выращиванием рассады на подоконниках давно не мучаюсь. Сею цветы сразу в землю в августе и забываю о них до весны. Минимум работ, никакой беготни с подкормками и фитолампами, а результат всегда на 100 баллов — яркие клумбы радуют все лето.

Виола (анютины глазки): чтобы получить цветение уже весной, посев необходимо провести в августе. Тогда довольно быстро появятся всходы, растение начнет вегетацию, уйдет в зиму уже окрепшим, а весной начнет полноценное цветение.

Также в августе можно сеять маргаритки, турецкую гвоздику, незабудки и дельфиниумы. Эти растения успеют хорошо укорениться до холодов и без проблем переживут зиму. Семена многих из них проходят естественную стратификацию в грунте, что дает более дружные и крепкие всходы весной. Летом они будут сменять друг друга, радуя целый сезон.

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