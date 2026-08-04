Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 14:45

Забудьте о рассаде: эти цветы, посеянные в августе в землю, зацветут весной и сэкономят вам год

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С выращиванием рассады на подоконниках давно не мучаюсь. Сею цветы сразу в землю в августе и забываю о них до весны. Минимум работ, никакой беготни с подкормками и фитолампами, а результат всегда на 100 баллов — яркие клумбы радуют все лето.

Виола (анютины глазки): чтобы получить цветение уже весной, посев необходимо провести в августе. Тогда довольно быстро появятся всходы, растение начнет вегетацию, уйдет в зиму уже окрепшим, а весной начнет полноценное цветение.

Также в августе можно сеять маргаритки, турецкую гвоздику, незабудки и дельфиниумы. Эти растения успеют хорошо укорениться до холодов и без проблем переживут зиму. Семена многих из них проходят естественную стратификацию в грунте, что дает более дружные и крепкие всходы весной. Летом они будут сменять друг друга, радуя целый сезон.

Ранее был назван пышный многолетник для тени и солнца: зимостоек, не нужно укрывать.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван бюджетный продукт, который закроет потребность в витамине С
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182
Тренер оценил решение России отказаться от участия в ЧМ-2027 по волейболу
ИБ-эксперт раскрыл, как исправить проблему с открытием сайтов банков
«Результаты были триумфальными»: ВС РФ лишили ВСУ сразу 10 МиГ-29 за день
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.