Забудьте о капризных розах: этот цветок растет пышным кустом, не боится жары и затяжных дождей

Среди садовых растений есть настоящий красавец, который покоряет сердца дачников своей компактностью и взрывным цветением, — это гортензия крупнолистная сорта Blaumeise («синица»).

Ее пышные шаровидные соцветия насыщенного синего или розового оттенка (в зависимости от кислотности почвы) полностью покрывают аккуратный куст высотой всего 60–80 см, создавая эффект цветущей подушки. Растение удивительно выносливо: оно прекрасно переносит как летний зной, так и затяжные дожди, а при правильном укрытии зимует даже в средней полосе.

Цветение длится с июля по сентябрь, причем соцветия долго сохраняют декоративность, постепенно меняя оттенок. Гортензия не требует сложного ухода — ей нужна лишь кислая, влажная почва и мульчирование. Она во всем превосходит капризные розы. С гортензией про них можно смело забыть.

Дарья Иванова
Д. Иванова
