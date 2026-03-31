Европе предрекли голод и дефицит продуктов

Al Jazeera: Европу ждет голод из-за сбоя поставок удобрений и цен на топливо

В Европе растет риск продовольственного дефицита и голода из-за перебоев с поставками удобрений и роста цен на топливо, передает Al Jazeera. Фермеры опасаются, что весной они не смогут засеять все земли в полном объеме.

Согласно Al Jazeera, возможная нехватка продовольствия к сентябрю обусловлена задержками поставок и высокими затратами на энергию. Министр сельского хозяйства Финляндии Сари Эссайя отметила, что фермеры крайне обеспокоены быстрым ростом цен на удобрения и электроэнергию.

В результате аграрии вынуждены сокращать посевные площади и увеличивать стоимость продукции. Страны ЕС рассматривают снижение импортных пошлин на российские удобрения для стабилизации сельскохозяйственного рынка.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 70%. Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что европолитики не понимают серьезности грядущего энергетического кризиса. По его словам, они не пытаются смягчить будущие риски. Он предупредил, что Европу ждут энергетические локдауны. Глава РФПИ отметил, что речь идет, например, о дефиците топлива для автомобилей.

Европе предрекли голод и дефицит продуктов
