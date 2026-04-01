Слова об СВО, тусовки в США, бизнес в РФ: где и как живет Владимир Познер

1 апреля празднует день рождения Владимир Познер. Мэтру тележурналистики исполняется 92 года. С февраля 2022 года ведущий пропал с радаров, его передача перестала выходить в эфире Первого канала. Где сейчас живет Познер и его семья, чем он занимается, что думает об СВО и как дела у его российского бизнеса — в материале NEWS.ru.

Куда пропал Владимир Познер

До 2022 года Владимир Познер вел передачу «Познер» на Первом канале. Однако она пропала из сетки вещания в месяц начала СВО. В марте 2022 года журналист заявил, что его авторская программа не выходит, так как с начала спецоперации России на Украине Первый канал стал информационным. Он добавил, что проект вернется в эфир только после окончания СВО, поскольку «такова позиция руководства Первого канала».

Ходили слухи, что оставшийся без работы Познер уехал из РФ. Известно, что у телеведущего есть французский и американский паспорта. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

Также, по данным СМИ, у телеведущего имеется собственная недвижимость во Франции, и, по слухам, именно там он и обосновался. В январе 2023 года Познера и его супругу заметили на премьере спектакля Ренаты Литвиновой в Париже.

Позже журналист Михаил Шахназаров заявил, что Познер переехал в США. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором телеведущий поет джаз, а за его спиной аплодирует Леонид Ярмольник.

Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Шаланды, полные кефали... В модных салонах Лос-Анджелеса», — сообщал публицист.

В июне 2023 года Познер прилетал в Москву. Актриса Лиза Арзамасова в соцсетях опубликовала ролик со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в российской столице: на видео Познер сидел в кресле перед экраном. А уже в августе телеведущего заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста публиковал Telegram-канал «Антиглянец».

«Владимир Познер, как всегда на стиле, желает читателям „Антиглянца“ спокойной ночи из Форте-деи-Марми», — написали авторы канала.

В сентябре 2023-го журналист все-таки решил высказаться по поводу слухов о своем отъезде из России.

«Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли... время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С непроходящей благодарностью», — такое обращение вышло на его официальном сайте.

Чем сейчас занимается Владимир Познер

После 2022 года Владимир Познер занялся съемкой фильмов. В 2024 году на Первом канале вышел его документальный проект о Турции «Турецкая тетрадь». Фильм включает семь серий хронометражем до 50 минут.

В начале 2026 года журналист заявил, что закончил работу над новым проектом об арабском мире — «Арабская тетрадь». По словам Познера, в фильме восемь серий, съемки проходили в шести странах.

«Побывали в Алжире, Египте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и еще планируем посетить со съемками Саудовскую Аравию. Сейчас занимаемся монтажом. Это довольно долго будет еще длиться. Может быть, к осени фильм будет готов. Его можно будет посмотреть на Первом канале», — анонсировал фильм журналист.

Накануне дня рождения Владимир Познер сообщил корреспонденту NEWS.ru, что планирует отмечать торжество в Москве.

«ДР я собираюсь встретить в Москве с друзьями. Поскольку уже четыре года я не выхожу на ТВ, у меня нет аудитории, следовательно, ничего пожелать ей не могу», — сказал мэтр.

Журналист добавил, что «самым главным и замечательным подарком» для него было бы окончание СВО.

Какой бизнес остался в России у Владимира Познера

В Москве у Владимира Познера есть бизнес. Ресторан французской кухни «Жеральдин», названный в честь матери журналиста — француженки Жеральдин Люттен, успешно работает в столице с 2001 года.

По информации базы данных «Спарк», по итогам 2024 года выручка ООО «Познер и Познер», сферой деятельности которого является ресторанный бизнес, составила почти 215,5 млн рублей. По данным на 10 февраля 2026 года у компании была непогашенная задолженность по налогам — почти 661 тыс. рублей.

Что Познер говорил о спецоперации

Владимир Познер заявлял, что президент России Владимир Путин начал спецоперацию, поскольку не хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Журналист отмечал, что перед началом СВО российский лидер требовал от США гарантий безопасности, исключающих членство Киева в Альянсе, но Запад надеялся, что «медведь попадет в эту ловушку».

При этом Познер не раскрывал свою позицию об СВО: он не ответил на вопросы о том, согласен ли с точкой зрения Путина и действиями российских властей. По его словам, «это не имеет значения».

Как живет семья Владимира Познера

Владимир Познер был трижды женат. С первой супругой, литератором Валентиной Чемберджи, он прожил в браке с 1957 по 1967 год. У них родилась дочь Екатерина. С 1990 года она живет в Германии. У дочери Познера двое детей — Мария и Николай. Они также живут в Германии. Мария пошла по стопам деда и стала журналисткой. Она вышла замуж за француза и воспитывает сына Валентина, который родился в 2014 году. Брат Валентины Николай занимается музыкой.

Второй брак журналиста был с педагогом Екатериной Орловой, он продлился с 1969 по 2005 год. От этого союза у Познера появился приемный сын Петр Орлов. Сейчас Познер женат на продюсере Наталье Соловьевой. Они поженились в 2008 году. Женщина моложе избранника на 20 лет, общих детей у пары нет.

