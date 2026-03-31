31 марта 2026 в 22:36

Пожар в Нижнекамске оставил более 60 человек с травмами и ожогами

В Нижнекамске после взрыва и пожара на заводе госпитализированы 22 человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Нижнекамске на заводе произошел взрыв с последующим пожаром, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Более 60 человек обратились за медицинской помощью, 21 из них доставлены в больницу.

Пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. Он добавил, что в Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф.

Специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим на месте происшествия. Состояние пятерых тяжелобольных оценивается как критическое, они остаются под круглосуточным наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

Ранее сообщалось, что медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.

