01 апреля 2026 в 00:17

Впервые три американских авианосца окажутся одновременно на Ближнем Востоке

WSJ: США направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток

Фото: Mc3 John Farren/U.S. Navy/Global Look Press
США направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, что создаст беспрецедентную ударную группировку из трех авианосцев, передает The Wall Street Journal. Судя по данным американских официальных лиц, это первый случай одновременного нахождения сразу трех авианосцев США в регионе.

Авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк и присоединится к действующим в регионе USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Издание отмечает, что USS Gerald R. Ford на данный момент находится на ремонте в хорватском порту. Авианосец будет действовать в Аравийском море вместе с другими американскими силами.

Ранее Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направляется обратно в США.

авианосцы
США
Иран
корабли
