Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 апреля 2026 в 00:37

«Сразу получат ответ»: Франция отправила вертолеты Tiger на Ближний Восток

Иран грозит отомстить Франции за отправку вертолетов Tiger на Ближний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция направила на Ближний Восток четыре ударных вертолета Tiger для поддержки США, сообщил aif.ru военный эксперт Владимир Попов. По его словам, этот шаг может вызвать гнев Ирана и привести к ответным действиям.

Как подчеркнул Попова, отправка вертолетов привлечет внимание иранского руководства и КСИР, а любые действия техники Франции могут вызвать немедленный ответ. Он отметил, что роль этих вертолетов в конфликте будет ограниченной, но последствия для французского имиджа могут быть серьезными.

Эксперт также заявил, что участие Франции в операции может повлиять на восприятие страны в регионе. Кроме того, французские корабли и танкеры под национальным флагом могут стать законной целью для Ирана.

Ранее сообщалось, что США направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, что создаст беспрецедентную ударную группировку. Судя по данным американских официальных лиц, это первый случай одновременного нахождения сразу трех авианосцев в регионе.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Он также дал указание Министерству обороны отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.