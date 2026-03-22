Многолетник, который растет даже в лужах: у всех соседей сырость, а у меня цветущий рай

Многолетник, который растет даже в лужах: у всех соседей сырость, а у меня цветущий рай

Если на вашем участке есть места, где после дождей застаивается вода, или сырые низины, не отчаивайтесь — посадите ирис болотный, который чувствует себя в таких условиях как рыба в воде.

Это удивительно выносливое растение растет даже в лужах, пышно разрастаясь красивыми желтыми цветами, похожими на экзотические орхидеи. Посадив корневища весной прямо во влажную почву, уже в июне — июле вы получите мощные куртины высотой до метра с яркими солнечными соцветиями. Ирис болотный абсолютно неприхотлив, зимует без укрытия и может расти даже в прибрежной зоне водоемов.

А для самых проблемных, постоянно подтопляемых мест подойдет калужница болотная, которая распускается золотистыми цветами одной из первых весной. С этими растениями, когда у всех соседей сырость и лужи, у меня цветущий рай.

