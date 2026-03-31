31 марта 2026 в 23:28

КСИР атаковал базу США в Саудовской Аравии с несколькими сотнями солдат

От удара КСИР по базе США в Саудовской Аравии пострадали около 200 солдат

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по дислокации американских военных в Саудовской Аравии, сообщили в пресс-служье КСИР. Отмечается, что в результате атаки погибло и было ранено около 200 солдат.

Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что место дислокации экипажей США стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет. Согласно информации КСИР, большинство пострадавших составляют пилоты американских истребителей.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по объектам американских IT-компаний в Ближневосточном регионе. Если агрессия против Ирана не прекратится, под удар попадут объекты Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, BM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE и Boeing.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слова об СВО, тусовки в США, бизнес в РФ: где и как живет Владимир Познер
Пожар в Нижнекамске унес жизнь одного спасателя
Следствие заочно обвинило Буданова в теракте в Херсоне
КСИР атаковал базу США в Саудовской Аравии с несколькими сотнями солдат
Российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь над Крымом
В России может появиться закон об уголовной ответственности за майнинг
Закрытие магазинов, увольнения, смерть ТЦ: что будет с рынком одежды в РФ
В Ираке похитили молодую журналистку
Пожар в Нижнекамске оставил более 60 человек с травмами и ожогами
Иран пока не дал ответа на предложенный план США
Банк следит за каждым переводом: 7 способов не вызвать подозрений
Европе предрекли голод и дефицит продуктов
«Не согласны на перемирие»: Аракчи поставил жесткое условие США
Канделаки раскрыла, исключали ли Нагиева из фильма ТНТ
Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск
В Москве запустили препарат для терапии от рака
Арестованный в Польше археолог обратился к Эрмитажу
Одна из стран ЕС отрепетирует начало войны
«Надеюсь, враги не совершат ошибку»: глава МИД Ирана о наземной операции
Москвичка отдала жизнь за откачку жира
Дальше
Самое популярное
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

