КСИР атаковал базу США в Саудовской Аравии с несколькими сотнями солдат От удара КСИР по базе США в Саудовской Аравии пострадали около 200 солдат

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по дислокации американских военных в Саудовской Аравии, сообщили в пресс-служье КСИР. Отмечается, что в результате атаки погибло и было ранено около 200 солдат.

Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что место дислокации экипажей США стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет. Согласно информации КСИР, большинство пострадавших составляют пилоты американских истребителей.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удары по объектам американских IT-компаний в Ближневосточном регионе. Если агрессия против Ирана не прекратится, под удар попадут объекты Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, BM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE и Boeing.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.