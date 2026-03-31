Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 21:22

Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск для перевозки раненых в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецборт МЧС России, оснащенный современным оборудованием, направился в Нижнекамск, чтобы доставить в Москву раненных после взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим», пишет ТАСС. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», которые смогут оказать помощь прямо в воздухе.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета, — говорится в сообщении.

Ранее в окрестностях «Нижнекамскнефтехима» проверили качество воздуха после взрыва. Анализ проб не показал превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Кроме того, эксперты проконтролировали экологическую обстановку в Набережных Челнах.

До этого число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72 человек. Из них восемь раненых госпитализированы. Остальные получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

МЧС
раненые
врачи
Нижнекамск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран пока не дал ответа на предложенный план США
Банк следит за каждым переводом: 7 способов не вызвать подозрений
Европе предрекли голод и дефицит продуктов
«Не согласны на перемирие»: Аракчи поставил жесткое условие США
Канделаки раскрыла, исключали ли Нагиева из фильма ТНТ
Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск
В Москве запустили препарат для терапии от рака
Арестованный в Польше археолог обратился к Эрмитажу
Одна из стран ЕС отрепетирует начало войны
«Надеюсь, враги не совершат ошибку»: глава МИД Ирана о наземной операции
Москвичка отдала жизнь за откачку жира
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российской ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.