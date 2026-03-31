Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск для перевозки раненых в Москву

Спецборт МЧС России, оснащенный современным оборудованием, направился в Нижнекамск, чтобы доставить в Москву раненных после взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим», пишет ТАСС. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», которые смогут оказать помощь прямо в воздухе.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета, — говорится в сообщении.

Ранее в окрестностях «Нижнекамскнефтехима» проверили качество воздуха после взрыва. Анализ проб не показал превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Кроме того, эксперты проконтролировали экологическую обстановку в Набережных Челнах.

До этого число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72 человек. Из них восемь раненых госпитализированы. Остальные получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.