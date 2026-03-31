31 марта 2026 в 20:26

Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»

Проверка воздуха в Нижнекамске не показала отклонений от нормы

В окрестностях «Нижнекамскнефтехима» проверили качество воздуха, передает Минэкологии Татарстана. По данным пресс-службы ведомства, анализ проб не показал превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Кроме того, эксперты проконтролировали экологическую обстановку в Набережных Челнах.

На 15:30 превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе на стационарных автоматических станциях контроля за качеством воздуха, которые установлены в Набережных Челнах и Нижнекамске, не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что акции производителя каучука из Татарстана «Нижнекамскнефтехим» обрушились после пожара на заводе. По данным на 14:20 мск, привилегированные акции компании потеряли 7,4%, опустившись до 54,92 рубля, а обыкновенные подешевели на 2,9%, до 77,7 рубля за бумагу.

До этого два сотрудника пожарно-спасательной части пострадали при тушении возгорания на «Нижнекамскнефтехиме». Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Известно, что на место проишествия направили пожарный поезд.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

