Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима» Проверка воздуха в Нижнекамске не показала отклонений от нормы

В окрестностях «Нижнекамскнефтехима» проверили качество воздуха, передает Минэкологии Татарстана. По данным пресс-службы ведомства, анализ проб не показал превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Кроме того, эксперты проконтролировали экологическую обстановку в Набережных Челнах.

На 15:30 превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе на стационарных автоматических станциях контроля за качеством воздуха, которые установлены в Набережных Челнах и Нижнекамске, не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что акции производителя каучука из Татарстана «Нижнекамскнефтехим» обрушились после пожара на заводе. По данным на 14:20 мск, привилегированные акции компании потеряли 7,4%, опустившись до 54,92 рубля, а обыкновенные подешевели на 2,9%, до 77,7 рубля за бумагу.

До этого два сотрудника пожарно-спасательной части пострадали при тушении возгорания на «Нижнекамскнефтехиме». Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Известно, что на место проишествия направили пожарный поезд.