31 марта 2026 в 22:12

Иран пока не дал ответа на предложенный план США

Иран не предоставил ответа на предложенный США план из 15 пунктов

Иран пока не предоставил официального ответа на предложенный США план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, передает Al Jazeera. Министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что обсуждение условий еще не проводилось.

По словам Аракчи, Иран не отправлял США ответа и не выдвигал собственных предложений или условий. Он добавил, что решение о переговорах пока не принято, а замечания по плану у страны уже есть.

Глава МИД подчеркнул, что угрожать иранцам недопустимо, и призвал президента США Дональда Трампа обращаться с уважением к народу страны. Все действия, по его словам, должны соответствовать дипломатическим нормам и международным стандартам.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет предупредил, что у США есть разные планы на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив. По его словам, американский президент Дональд Трамп четко обозначил свою позицию иранским властям.

До этого комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план также предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана. Уточняется, что пошлины должны оплачиваться в иранских риалах.

