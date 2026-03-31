«Не согласны на перемирие»: Аракчи поставил жесткое условие США Аракчи: Иран не согласен на перемирие и стремится к окончанию войны

Тегеран не хочет заключать перемирие и намерен добиться полного прекращения войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera. По его словам, страна также рассчитывает на урегулирование конфликта на территории всего региона.

Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб, — отметил Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что США намерены уничтожить заводы, фабрики и институты, располагающиеся на территории Ирана. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран сосредоточился на восстановлении своей страны и не вмешивался в международные дела.