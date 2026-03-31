ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара ВСУ по районному центру Суземка погиб один человек, шесть получили ранения. По его словам, для атаки использовались реактивные снаряды чешского производства «Вампир».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара ВСУ по зданию правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения. Также к врачам обратились две женщины: одна из них — сотрудница администрации, а вторая — местная жительница.