31 марта 2026 в 20:50

ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками

Богомаз: над территорией Брянской области уничтожены два украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два вражеских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара ВСУ по районному центру Суземка погиб один человек, шесть получили ранения. По его словам, для атаки использовались реактивные снаряды чешского производства «Вампир».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после удара ВСУ по зданию правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения. Также к врачам обратились две женщины: одна из них — сотрудница администрации, а вторая — местная жительница.

ВСУ
БПЛА
дроны
Брянская область
атаки
