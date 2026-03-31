Раскрыт «улов» российской ПВО за 11 часов

Силы ПВО за 11 часов сбили 18 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число вражеских дронов перехватили в небе над Белгородчиной.

31 марта с 09:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Белгородской области и по два БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей, — рассказали в ведомстве.

Ранее источник в силовых структурах заявил, что бойцы 425-го штурмового полка ВСУ предприняли попытку контратаковать российские позиции в районе села Гришино, однако их операция провалилась. По словам источника, противник потерял 46 солдат.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар по районному центру Суземка при помощи реактивных снарядов системы «Вампир». Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. По словам Богомаза, все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.