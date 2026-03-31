Москвичка отдала жизнь за откачку жира

Погибшая в косметологической клинике 58-летняя жительница Москвы хотела сделать липосакцию, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, она работала бухгалтером.
На канале рассказали, что москвичке стало плохо после укола анастезии. Авторы сообщили, что, по предварительным данным, скорую помощь вызвала другая пациентка — медперсонал якобы не смог сориентироваться. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента.
Ранее сообщалось, что процедура проводилась в салоне на Новослободской улице. Канал РЕН ТВ сообщал, что причиной смерти женщины мог стать анафилактический шок.
До этого жительница Крыма, которую доставили из Таиланда в Москву в коматозном состоянии, скончалась в столице. Она отдыхала вместе с сестрой в Паттайе, где у нее воспалился зуб мудрости и его удаляли по страховке. Уже на следующее утро после процедуры ей стало плохо, и в клинике женщина впала в кому.
Также суд в Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу.