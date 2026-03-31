Москвичка отдала жизнь за откачку жира «112»: погибшая у косметолога москвичка хотела сделать липосакцию

Погибшая в косметологической клинике 58-летняя жительница Москвы хотела сделать липосакцию, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, она работала бухгалтером.

На канале рассказали, что москвичке стало плохо после укола анастезии. Авторы сообщили, что, по предварительным данным, скорую помощь вызвала другая пациентка — медперсонал якобы не смог сориентироваться. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что процедура проводилась в салоне на Новослободской улице. Канал РЕН ТВ сообщал, что причиной смерти женщины мог стать анафилактический шок.

До этого жительница Крыма, которую доставили из Таиланда в Москву в коматозном состоянии, скончалась в столице. Она отдыхала вместе с сестрой в Паттайе, где у нее воспалился зуб мудрости и его удаляли по страховке. Уже на следующее утро после процедуры ей стало плохо, и в клинике женщина впала в кому.

Также суд в Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу.