Одна из стран ЕС отрепетирует начало войны Rzeczpospolita: в Польше пройдет тренировка на случай войны

Руководство Польши через несколько дней проведет тренировку действий «на случай начала войны», сообщает издание Rzeczpospolita. В рамках учений Kraj будет проверено функционирование государства в военное время.

Руководство государства через несколько дней пройдет серьезный тест — отработает момент начала войны, — говорится в сообщении.

По информации издания, учения организует Министерство национальной обороны, а план ведомства утверждает президент Польши Кароль Навроцкий по предложению премьера Дональда Туска. В них примут участие представители высших государственных органов: министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств и спецслужб.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих. По его словам, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы войне с Россией.

До этого СМИ сообщали, что Великобритания готовит своих морпехов в Норвегии к возможному военному противостоянию с Россией. По их информации, военнослужащие отрабатывают применение пятой статьи Устава НАТО об обороне на базе Camp Viking.