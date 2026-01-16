Атака США на Венесуэлу
На Западе предупредили Россию о подготовке к войне

Politico: Великобритания готовится к военному столкновению с Россией

Великобритания готовит своих морпехов в Норвегии к возможному военному противостоянию с Россией, сообщили в издании Politico. По их информации, военнослужащие отрабатывают применение пятой статьи Устава НАТО об обороне на базе Camp Viking.

В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к [противостоянию] с Россией, — подчеркнули в издании.

Командующий британским спецназом бригадный генерал Джейми Норман заявил, что учения обозначают одно — «мы больше не живем в мире». По информации журналистов, весной число военных на базе составит 1,5 тыс. человек, а в 2027 году — до 2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что британские власти поднимут предельный возраст резервистов, подлежащих мобилизации в случае войны, с 55 до 65 лет. По данным журналистов, предлагаемые изменения в законодательство будут внесены в парламент правительством в текущем году и вступят в силу в 2027 году.

До этого в Центре общественных связей ФСБ сообщили о выявлении и объявлении персоной нон грата сотрудника британских спецслужб, действовавшего под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании в Москве. Второй секретарь Дэвис Гарет Самьюэл должен покинуть Россию в двухнедельный срок.

