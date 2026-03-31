Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на самом деле погиб, как об этом сообщают в СМИ и соцсетях, то властям еврейского государства было бы тактически выгодно скрыть этот факт, сказал NEWS.ru элитолог Дмитрий Журавлев. По его словам, известия о смерти премьера внесли бы сумятицу в общество.

Страна ведет очень крупную войну, само ее существование под вопросом. Смерть лидера внесет определенную сумятицу. А выборы — расколют общество, — указал эксперт.

При этом стратегически для Израиля это было бы ошибкой. Если выяснится, что страной управляют не уполномоченные народом люди, то это ударит по ее политическому престижу, пояснил Журавлев.

Но если Израиль в противостоянии с Ираном победит, то никакой разницы, жив был Нетаньяху или мертв, нет. Победителей не судят, — подчеркнул собеседник.

Ранее в Сети распространилась конспирологическая теория о возможной гибели Нетаньяху при ракетном обстреле 8 марта. Сторонники этой версии указывают на изменения в поведении и речи политика на последних видеозаписях с его участием.