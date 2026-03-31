Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 20:45

Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху

Элитолог Журавлев: гибель Нетаньяху расколола бы израильское общество

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на самом деле погиб, как об этом сообщают в СМИ и соцсетях, то властям еврейского государства было бы тактически выгодно скрыть этот факт, сказал NEWS.ru элитолог Дмитрий Журавлев. По его словам, известия о смерти премьера внесли бы сумятицу в общество.

Страна ведет очень крупную войну, само ее существование под вопросом. Смерть лидера внесет определенную сумятицу. А выборы — расколют общество, — указал эксперт.

При этом стратегически для Израиля это было бы ошибкой. Если выяснится, что страной управляют не уполномоченные народом люди, то это ударит по ее политическому престижу, пояснил Журавлев.

Но если Израиль в противостоянии с Ираном победит, то никакой разницы, жив был Нетаньяху или мертв, нет. Победителей не судят, — подчеркнул собеседник.

Ранее в Сети распространилась конспирологическая теория о возможной гибели Нетаньяху при ракетном обстреле 8 марта. Сторонники этой версии указывают на изменения в поведении и речи политика на последних видеозаписях с его участием.

Биньямин Нетаньяху
Израиль
Ближний Восток
политики
Кристина Воронина
К. Воронина
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.